Elazığ depremi sonrası THY'den önemli açıklama: Ek seferler yapılacak

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Elazığ 'da gerçekleşen 6.8'lik depremin ardından Türk Hava Yolları'nın ek sefer uygulayacağı bilgisini verdi.

Yahya Üstün, ''Elazığ'da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağolsun. Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz.'' açıklamasında bulundu.

300 KİŞİLİK UÇAK AFAD, KIZILAY EKİPLERİ İLE SAAT 02:00'DE ELAZIĞ'A GİDECEK

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 300 kişilik uçağın AFAD ve Kızılay ekipleriyle birlikte Elazığ'a ulaşacağını ifade ederken, ''Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00'da Elazığ'a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız.'' dedi.