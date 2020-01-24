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Elazığ depremi sonrası TTK tahlisiye ekipleri hazır bekliyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı TTK Tahlisiye ekipleri hazır kıta bekliyor.

24.01.2020 23:05 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:10Elazığ depremi sonrası TTK tahlisiye ekipleri hazır bekliyor
'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı TTK Tahlisiye ekipleri hazır kıta bekliyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı TTK Tahlisiye ekipleri hazır kıta bekliyor. 2 gruptan oluşan ekip deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için hazırlıklarını tamamladı.

Tahlisiye ekipleri 1999 Marmara depremi başta olmak üzeri Van'da meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında etkin rol almıştı. - ZONGULDAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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