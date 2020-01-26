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Elazığ depremi tarihe geçti

Türkiye yıllardır meydana gelen depremlerle birçok kayıp yaşadı.

26.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:56
yıllardır meydana gelen depremlerle birçok kayıp yaşadı. 'daki 6,8'lik deprem de bunlardan biri...AFAD Dairesi Başkanlığının verilerine göre Elazığ depremi, Türkiye'nin 9 yıl sonra gördüğü en büyük deprem.Yakın tarihe baktığımızda 1976 yılında 'ın Muradiye ilçesinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 3 bin 840 kişi hayatını kaybetti.1999 yılında da ülke, Gölcük depremiyle sarsıldı. Tarihler 17 Ağustosu, saatler 3: 02'yi gösteriyordu. 7,4 büyüklüğündeki sarsıntıda 18 bin kişi hayatını kaybetti. 12 Kasım 1999'da ise Düzce, 7,2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremde 710 kişi can verdi. Son büyük deprem Van'da meydana geldi. Tabanlı ilçesinde 23 Ekim'de 7.2, Edremit'te 9 Kasım'da ise 5.6 büyüklüklerinde iki sarsıntı kaydedildi. 2 depremde 644 kişi hayatını kaybetti.Ve son olarak Elazığ. 6,8'lik deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattıyla deprem kuşağında bulunan Türkiye'nin, 9 yıl sonra gördüğü en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
(İHA)
Elazığ depremi tarihe geçti

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Kaynak: İHA


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