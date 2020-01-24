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Elazığ depremi Tokat'ta da hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Tokat'ta da hissedildi.

24.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:19Elazığ depremi Tokat'ta da hissedildi

'ın ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem 'ta da hissedildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6.5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Tokat'ta depremi hisseden vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Depremin merkez üstünün Elazığ olduğunu öğrenen vatandaşlar soğuk havanın etkisi ile evlerine geri döndü. Vatandaşlardan bir çoğu küçük bir sarsıntı ile kendilerini dışarı attıklarını, depremin merkez üstünün Elazığ olduğunu öğrendiklerini kaydetti. - TOKAT


Sivrice, Elazığ, Deprem, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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