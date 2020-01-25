Haberler » Güncel » Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı - Haber

Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından 12 yaşındaki bir çocuk sağ çıkarıldı.

25.01.2020 04:01 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:09

Merkez üssü olan 6.8 şiddetindeki depremde merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No: 9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.

5 SAAT SONRA ENKAZDAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı.Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha SuresiMeral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı

Prof. Dr. Naci Görür, ElazığProf. Dr. Naci Görür, Elazığ'da deprem olacağını 4 ay önce söylemişti

Prof. Dr. Şener ÜşümezsoyProf. Dr. Şener Üşümezsoy'un bir ay önce depremin yerini söylediği ortaya çıktı

ÇinÇin'in Hubey eyaletinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 39'a çıktı

Enkaz altında kalan hamile kadının kurtarılma anı kameraya böyle yansıdıEnkaz altında kalan hamile kadının kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı

Kızılay Başkanı Kınık, deprem sonrası bağış talep etti! Tepkiler gelince paylaşımı sildiKızılay Başkanı Kınık, deprem sonrası bağış talep etti! Tepkiler gelince paylaşımı sildi

ElazığElazığ'da deprem sonrası vatandaşların konaklayacağı yerlerin listesi paylaşıldı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdırYunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır

ElazığElazığ'daki deprem anı bir restoranda böyle görüntülendi!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladıDeprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı

Son Dakika: Deprem sonrası ErdoğanSon Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik

ElazığElazığ'da 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Elazığ depremi sonrası THYElazığ depremi sonrası THY'den önemli açıklama: Ek seferler yapılacak

ElazığElazığ'daki deprem anı yerel TV'de böyle görüntülendi

Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı

Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

05:08  Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM'i duyurdu
05:06  Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin enerji politikalarını anlattı Açıklaması
05:05  Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları
05:04  Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (4)
05:04  Meksika ve AND Parlamentosundan Türkiye'ye taziye mesajı
25.01.2020 05:21:21