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Elazığ depreminde hasar gören binanın çatısı çöktü

Elazığ depreminde hasar gören binanın çatısı çöktüELAZIĞ'da, 24 Ocak'taki yaşanan depremde hasar gören 5 katlı binanın çatısı çöktü.

03.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:11
Elazığ depreminde hasar gören binanın çatısı çöktü
ELAZIĞ'da, 24 Ocak'taki yaşanan depremde hasar gören 5 katlı binanın çatısı çöktü.
24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Çarşı Mahallesi Küçük Hamam Sokak'taki 5 katlı binanın çatısı, dün gece çöktü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken, bölge şerit ile güvenlik çemberine alındı.
Yapılacak incelemenin ardından bina sakinlerinin, evlerine dönüp dönmeyecekleri belli olacak. Elazığ depreminde hasar gören binanın çatısı çöktü

Kaynak: DHA

Etiketler: Çarşı Mahallesi, Elazığ, Güncel

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Elazığ depreminde hasar gören binanın çatısı çöktü
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Haberler ›› Güncel ››Elazığ depreminde hasar gören binanın çatısı çöktü - Haberler

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