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Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Başkentte, Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

26.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 26.01.2020 09:10
Başkentte, merkezli depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
İnsan Hakları ve Hizmetleri Derneği (İHH ) tarafından Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Rıdvan İbrahim tarafından deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenler ile İslam alemi için dua edildi.
Programda ayrıca, İsrail tarafından Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'ye Mescidi Aksa'ya bir yıl süreyle giriş yasağı konulmasına ilişkin olarak da Müslümanlara bu duruma sessiz kalmamaları çağrısı yapıldı.
Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ankara, Elazığ, İHH, Güncel

Kaynak: AA


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