Elazığ depreminde ölen anne ve oğlu için mevlit

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Dilek apartmanında yaralanarak hastanede hayatını kaybeden Ayşegül Civelek (45) ve oğlu Muhammet Salih Civelek (9) için mevlit okutuldu.

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek apartmanının 4'üncü katında yaşayan Civelek ailesi, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Hüseyin Civelek ile oğlu Zekeriya yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucunda enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Ancak eşi Ayşegül Civelek ve oğlu Muhammet Salih Civelek enkaz altında hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 40 gün geçmesinin ardından Civelek ailesi Ayşegül Civelek ve Muhammet Salih Civelek için kırk mevlidi okuttu. Yatsı namazına müteakip Tevfikiye Camisi'nde okutulan mevlide Hüseyin Civelek, oğlu Zekeriya Civelek ve vatandaşlar katıldı.

'RABBİM BİR DAHA BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN'

Depremde eşini ve çocuğunu kaybeden Hüseyin Civelek, "Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın hem şehrimize hem ülkemize. Bugün 40'ıncı günüydü, mevlit okuttuk. Allah herkesten razı olsun. Mevlitten hasıl olan sevabı öncelikle depremde şehit olanlara ve cephede çarpışarak şehit olan bütün askerlerimizin ruhlarına bağışlıyoruz" dedi.