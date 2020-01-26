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Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38'e yükseldi

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

26.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:00Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38'e yükseldi
Merkez üssü 'ın ilçesi olan 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Önceki gün Sivrice merkezli meydana gelen depremde kötü gelmeye devam ediyor. Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina yıkılmış, çok sayıda kişi enkaz altına mahsur kalmıştı. Son olarak 5 kişinin göçük altına kaldığı değerlendirilmişti. Deniz Sitesi'nde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler ambulans ile morga kaldırıldı.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına hassas burunlu köpekler de eşlik ediyor. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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