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Elazığ depreminde son durum: 39 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'da 24 Ocak akşamı yaşanan deprem sonucunda 39 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Depremden 2 gün sonra, göçük altında olduğu tahmin edilen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

27.01.2020 08:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:49

'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 gün geçti.

Elazığ'da cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ve açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Sivrice olan depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 39 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan titizlikle devam eden çalışmalarda gece saatlerinde Sevim Cambaz'ın (50) cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altında 2 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Dilek apartmanında yıkım sonrası enkaz arama kurtarma çalışmaları 58'inci saatinde devam ediyor. Ekipler gece saat 02.00 sırlarında enkaz altından Sevim Cambaz isimli kadının cansız bedenine ulaştı. Cenaze tespit işlemeleri için morga kaldırıldı.

Gece eksi derecelere varan soğukta ekiplerin çalışmaları sabaha kadar sürerken, enkaz altında 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor.

"KRİTİK DURUMDA YARALI YOK"

Sağlık Bakanı Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, depremde enkaz altından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi" dedi.

Bakan Koca, depremden yaralı olarak kurtarılanların durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Yaralıların hiçbirini kaybetmedik, kritik durumda yaralı yok" açıklamasında bulundu.

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Elazığ depreminde son durum: 39 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel


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