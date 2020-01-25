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Elazığ'da deprem bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, gözyaşlarına hakim olamadı

Elazığ'da göçük altında yer alan depremzedelerin kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden yayın yapan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, gözyaşlarına hakim olamadı. Öztürk, "Çok zor bir bekleyiş. Çok özür diliyorum etkilenmemek elde değil" dedi.

25.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:36

'da 40'ıncı mucize bekleniyor. Elazığ depreminin ardından arama kurtarma ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları zaman zaman duygusal anlara sahne oluyor.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kurtarma çalışmalarını canlı yayında aktardı. Kurtarma çalışmaları sırasında CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk, kurtarma çalışmalarını izlediği sırada gözyaşlarını tutamadı.

"LÜTFEN SESSİZLİK, ADIM DAHİ ATMAYIN"

AFAD ekipleri, çevredeki herkese sessiz olma çağrısında bulundu. "Adım dahi atmayın, sismik dinleme yapılacak" diyen ekipler az önce yapılan dinleme çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı, çalışmalar ise enkazın farklı kısımlarında devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son yaptığı açıklamada depremin olduğu ilk andan itibaren 39 kişinin göçük altından çıkarıldığını duyurmuştu. Şimdi tüm ekipler 40'ıncı mucizeyi bekliyor.

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Elazığ'da deprem bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, gözyaşlarına hakim olamadı

Fulya Öztürk, Elazığ, Güncel


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