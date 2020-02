Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Güngör: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Geçtiğimiz ayda meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremi 2 ay öncesinden bilen Prof. Dr. Feyzi Bingöl'den korkutan bir uyarı geldi. Bingöl, fay hattının Kahramanmaraş 'a olan kısımlarının depreme gebe olduğunu söyleyerek 7 büyüklüğünde bir depremin her an meydana gelme olasılığı olduğunu dile getirdi.

"SIKÇA OLABİLECEK DEPREMLER"

Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Bingöl, Vandepremine ilişkin, "İran'daki deprem aslında İran ile Van arasında. O bölgede normal olarak deprem bölgesi, aktif bir bölge. O bölgenin İran tarafında bizim çalışmalarımız yok, biz ancak literatüre göre bir şeyler söyleyebiliyoruz ancak bunlar beklenen depremler. Bu civarlardaki 5.7 ve 5.8'lik depremler hemen hemen sıkça olabilecek depremler" dedi.

"ARTÇILAR BİR HAFTA DEVAM EDER"

Van'daki depremin artçılarına ilişkin de konuşan Bingöl, "Bu tür büyüklükteki bir depremden sonra normal olarak artçıları sürer ama daha çok 4'ün üzerindeki artçılar bir hafta kadar devam eder. Sonraki sarsıntılar uzun sürse de hissedilmez. Köy evleri için '4'ün üzerinde olanlar biraz daha riskli çünkü o bölgedeki evler kerpiç. Dolayısıyla depremlerden ve artçılarından onlar çok etkilenirler" şeklinde konuştu.

"İRAN'DAKİ DEPREMİN DOĞU ANADOLU VE KUZEY ANADOLU FAYINA BİR ETKİSİ OLMAZ"

Bingöl, "İran'da meydana gelen depremin Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayına bir etkisi olmaz yani o tamamen o ayrı bir yapı, ayrı bir sistem. Bizim Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fayı zaten aktif fay" ifadelerini kullandı.

"KAHRAMANMARAŞ 7 ŞİDDETİNDE DEPREM OLABİLİR"

Bingöl, "Elazığ 6.8'lik depremden sonra Sivrice ve Doğanyol arasındaki bölge rahatladı. Orada artık yeni bir deprem beklemiyoruz ama oranın daha doğusuna doğru olan kısımlar Kahramanmaraş'a doğru olan kısımlar yine depreme gebe ve 6.8, 7 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı her an var yani her an deyince kısa sürede bugün yarın anlamında söylemiyorum. Ama orası depremin olabileceği yerlerden birisi. Ama 10 yıl sonra olur ama 15 yıl sonra olur onu bilemiyoruz, depremin zamanını hiçbir zaman bilemiyoruz. O bölge dikkat edilmesi gereken bölgelerden birisi" diye konuştu.