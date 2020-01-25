Haberler » Politika » Elazığ depreminin ardından Melih Gökçek'in attığı tweet, sosyal medyada büyük tepki topladı - Haberler

Elazığ depreminin ardından Melih Gökçek'in attığı tweet, sosyal medyada büyük tepki topladı

Elazığ merkezli olarak meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in attığı bir tweet sosyal medyada büyük tepki topladı.

25.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:05

Dün akşam 'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen depremde şu anki rakamlara göre, 21 kişi hayatını kaybederken 1030 kişi de yaralandı. Ekiplerin bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, sosyal medyada deprem en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Yaşanan depremin ardından eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2006 yılında hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit'le ilgili attığı tweet, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Gökçek'in merhum Ecevit ve hükümetini hedef alarak attığı tweete onlarca sosyal medya kullanıcısı "Böyle bir günde siyaset mi yapılır?", "Millet can derdinde siz reklam", "Savaş, acı, ölüm-kalım fark etmeksizin siyasetin peşindesiniz", "Vicdansızsınız" diyerek ateş püskürdü.

Melih Gökçek'in tepki çeken tweetinde şu ifadeler yer aldı:

"Gayem siyaset yapmak değil. Sadece bir gerçeği vurgulamak. Ecevit döneminde gece deprem olmuş, biz Ankara Belediyesi olarak yardımlarımızı Sakarya'ya kadar yetiştirmişken, Ecevit sabah açıklamasında bölgelerin tamamıyla irtibat kuramamıştı. Ya bugünkü devletin müthiş müdahalesi"

İşte Gökçek'e tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcılarının yorumları:

Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

Fay hattı sorgulama MTA - Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Fay nedir?Fay hattı sorgulama MTA - Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Fay nedir?

Deprem vergisi nedir? Deprem vergisi nelerden alınıyor? Deprem vergisi maddeleriDeprem vergisi nedir? Deprem vergisi nelerden alınıyor? Deprem vergisi maddeleri

Deprem son dakika 2020 - Kandilli son depremlerDeprem son dakika 2020 - Kandilli son depremler

UMKE nedir? UMKEUMKE nedir? UMKE'ye kimler katılabilir? UMKE' nin görevleri nelerdir? UMKE Üyeliğinden Ayrılma ve Çıkarılma Halleri Nelerdir?

Deprem duası var mı? Deprem ayetleri - Doğal afetlerden korunmak için duaDeprem duası var mı? Deprem ayetleri - Doğal afetlerden korunmak için dua

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir? Kerem Kınık hayatı ve biyografisi!Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir? Kerem Kınık hayatı ve biyografisi!

Türkiye fay hatları neler? Türkiye deprem haritası - Fay hatları haritasıTürkiye fay hatları neler? Türkiye deprem haritası - Fay hatları haritası

Yer kabuğu nedir? Yer kabuğu kırılması nedir?Yer kabuğu nedir? Yer kabuğu kırılması nedir?

Elazığ depreminin ardından Melih Gökçek'in attığı tweet, sosyal medyada büyük tepki topladı

Melih Gökçek, Ankara, Elazığ, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

25.1.2020 11:36:53