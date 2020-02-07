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Elazığ depreminin şiddeti hastanedeki kameralara böyle yansıdı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı.

07.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:25Elazığ depreminin şiddeti hastanedeki kameralara böyle yansıdı
'da meydana gelen 6.8'lik depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar depremin şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

24 Ocak'ta merkez üssü olan 6.8'lik depremde çok sayıda yapı hasar görürken Elazığ ve 'da 41 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Çok katlı 4 binanın yıkıldığı, yüzlerce yapının ağır hasar gördüğü o depreme ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Deprem günü önemli görev üstlenen hastanelerden biri olan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinin güvenlik kameraları o anları saniye saniye kaydetti. Görüntüler, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kapıların kendi kendine kapanması, ambulansın sallanması, insanların kaçışması, birbirine veya kolonlara sarılarak beklemeleri yer aldı. Hasta giriş kayıt kısmında bekleyenlerin kaçıştığı anda bir personelin masanın altına saklanması dikkat çekti. - ELAZIĞ

Sivrice, Malatya, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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