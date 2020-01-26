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Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntüler

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.

26.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:03Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntüler
merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.

Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerin yanı sıra başka ülkelerde de hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem anına ilişkin en net görüntülerden birini 'daki bir avizecinin güvenlik kameraları kaydetti.

ile birlikte onlarca avize, saniyeler süren depremin şiddetiyle dakikalarca sallandı.

Bir sağa bir sola sallanan, daireler çizen avizelerin bu görüntüsü depremin şiddetinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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