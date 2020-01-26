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Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen noktalardan biri de Çevrimtaş Köyü oldu. Deprem sonrası bir tek binanın bile ayakta kalamadığı Çevrimtaş Köyü hayalet şehre döndü.

26.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:06

Merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Elazığ ve Malatya'da çok sayıda binada hasara neden olan depremde şu ana kadar 38 vatandaşımız hayatını kaybetti. sonrası AFAD, UMKE, belediyeler ve ünlü isimler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş bölgeye yardım gönderirken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

Çalışmaların sürdüğü ve gün ağardıktan sonra depremin şiddetini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkan bölgelerden biri de merkeze 70 kilometre uzaklıktaki Çevrimtaş Köyü oldu. Köyde ayakta kalan bina yok. Hayatını kaybeden vatandaşlar ve telef olan onlarca hayvan söz konusu.

Bir köy sakini ise yaptığı açıklamada, "Burası köyümüzün giriş yeri. Deprem sırasında annem babam buradaydı. 3. saat annem ve babam göçük altında kaldılar. Bizim ve amcamın evi yıkıldı. Annem kendi imkanları ile babam da vatandaşların yardımıyla göçük altından kurtarıldı" dedi.

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Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı

Deprem, Elazığ, Güncel


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