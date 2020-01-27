Elazığ depremiyle ilgili 3 bakanın yaptığı basın toplantısına Murat Kurum'un sitemi damga vurdu

Elazığ Sivrice'de Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kabinedeki diğer bakanların katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Çevre Bakanı Kurum'un İçişleri Bakanı Soylu'ya serzenişi damga vurdu.

Önceki gün öğle saatlerinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısının hemen sonunda iki bakan arasında geçen diyalog dikkat çekti. Çevre Bakanı Murat Kurum, toplantının sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelerek "Doğru dürüst bir toplantı yapalım Allah aşkına" diyerek sitem etti.

"DOĞRU DÜRÜST BİR TOPLANTI YAPALIM ALLAH AŞKINA"

Deprem bilgilendirme toplantısının hemen ardından Çevre Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelerekyanına gitti, "Doğru dürüst bir toplantı yapalım Allah aşkına" diyerek serzenişte bulundu. Soylu'nun ise cevap vermeyerek salondan ayrıldığı görüldü. Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen bakanlar arasındaki diyalog dinleyenler tarafından duyuldu. Toplantı sonrası ile yine Soylu ve Kurum'un aynı yerleri ayrı ayrı ziyaret etmeleri dikkat çekti.