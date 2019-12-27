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Elazığ depremleri! Elazığ'da deprem oldu! Elazığ deprem şiddeti kaç? Elazığ artçı depremler!

27 Aralık Cuma günü Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre ilerden de hissedilen deprem sonrası halk tedirgin olurken halk Elazığ depremi şiddeti, Elazığ artçı depremler ve Elazığ son depremler gibi konularda araştırmalar yaptı. İşte Elazığ depremleri…

27.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:07

5.1 büyüklüğünde depremle sallanan 'da halk büyük tedirginlik yaşadı. Çevre illerin de etkilendiği deprem sonrası halk sokağa çıkarken halk Elazığ depremi şiddeti, Elazığ artçı depremler ve Elazığ son depremler konularında aramalar yaptı. İşte Elazığ depremi detayları ve merak edilenler…

ELAZIĞ DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Elazığ depreminin şiddeti AFAD tarafından 4.9 olarak açıklanırken Kandili Rasathanesi Elazığ depremi şiddetini 5.1 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi
AFAD

ELAZIĞ DEPREMİ NEREDE OLDU?

27 Cuma günü Elazığ'da yaşanan depremin merkez üssü Sivrice ilçesidir.

ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Elazığ depremi 27 Aralık Cuma saat 10.02'de oldu.

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Elazığ depremi sonrası Elazığ'da eğitime 1 gün ara verildi.

ELAZIĞ DEPREMİ ARTÇILARI

Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaklaşık 10 dakika içerisinde iki deprem daha meydana geldi. Yine Sivrice ilçesinde meydana gelen depremler, saat 10.09'da 2,6 büyüklüğünde saat 10.11'de 3,8 büyüklüğünde saat 10.23'te ise 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ depremleri! Elazığ'da deprem oldu! Elazığ deprem şiddeti kaç? Elazığ artçı depremler!

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