ELAZIĞ Elazığ’da, Vali Yırık’ın katılımıyla koronavirüs denetimi

Elazığ'da, Vali Yırık'ın katılımıyla koronavirüs denetimi

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık'ın katılımıyla kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca bugün ülke genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler Elazığ'da sabah saatlerinde başladı. Vali Erkaya Yırık'ın katılımıyla başlatılan uygulamada alışveriş merkezleri, iş yerleri ve pazar yerleri gibi birçok yaşam alanı denetlendi.

Vali Erkaya Yırık, denetim sırasında kontrollü sosyal hayatın üç unsuru olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına yönelik uyarılarda bulundu. Vali Yırık, "Vatandaşlarımızı, esnafımızı bilinçlendirmek maksadıyla bu ziyaretleri yaptık. Bugün alışveriş merkezinde bulunan esnafımıza genelgede belirtilen kuralları hatırlattık. Gelecekte sevdiğimiz insanlara daha yakın olabilmek için bugün sevdiğimiz insanlardan biraz daha uzak kalmamız gerekiyor" dedi.