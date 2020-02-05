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Elazığ Emniyet Müdürlüğü depremzede çocukları traş ettirdi

Elazığ Emniyet İl Müdürlüğü, depremzede çocukları ücretsiz traş ettirdi.

05.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:42Elazığ Emniyet Müdürlüğü depremzede çocukları traş ettirdi
Emniyet İl Müdürlüğü, depremzede çocukları ücretsiz traş ettirdi.
Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce deprem nedeniyle çadır kentte yaşayan 100 depremzede çocuğun kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılanması için harekete geçti.
Bu kapsamda 100 çocuk kentte faaliyet gösteren bir kuaför salonuna getirilerek traş ettirildi.
İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in eşi Neşe Sel, yaptığı konuşmada, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü aracılığıyla depremzede çocukların kişisel bakımlarını üstlendiklerini söyledi.
Çadır alanlarında vatandaşların can ve mal güvenliği için polislerin görevlerini sürdürdüğünü kaydeden Sel, "155 polis ihbar hattımızla vatandaşlarımızın daima hizmetindeyiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Polis olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Birlik içinde her zaman el eleyiz." dedi.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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