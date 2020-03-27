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ELAZIĞ Esnaftan 65 yaş üstü ile dar gelirli ailelere ücretsiz ekmek

Esnaftan 65 yaş üstü ile dar gelirli ailelere ücretsiz ekmekELAZIĞ'da fırıncı Sait Gökmen, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile dar gelirli ailelerin ekmek ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.

27.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:35
Esnaftan 65 yaş üstü ile dar gelirli ailelere ücretsiz ekmek
ELAZIĞ'da fırıncı Sait Gökmen, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile dar gelirli ailelerin ekmek ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.
Aksaray Mahallesi'nde ekmek fabrikası işleten Sait Gökmen, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile dar gelirli ailelerin ekmeklerini ücretsiz olarak evlerine kadar götürmeye başladı. Uygulamada günlük 100 aileye ekmek veriliyor.
Fırıncı Sait Gökmen, esnaf olarak zor günlerde böyle bir uygulama başlattığını belirterek, "Burada koronavirüsten dolayı 65 yaş üzeri yaşlılarımıza ücretsiz ekmek dağıtımını yapıyoruz ve maddi durumu iyi olmayan yaşlılarımıza ücretsiz ekmek dağıtımını yapıyoruz. Götürüp evlerine bırakıyoruz. Elazığ 'da bunu ilk biz başlattık. İnşallah bizim meslektaşlarımız da bizden bir örnek olarak onlarda başlatacaktır. Temennimiz budur" dedi.
Vatandaşlardan Mehmet Tüler Şener ise tansiyon hastası olduğunu ifade ederek, "75 yaşındayım. Devletin koymuş olduğu kanunlara göre dışarı çıkma yasağı var. Biz de dışarı çıkmadığımızdan dolayı ekmek falan alamıyoruz, fırıncılarımız sağ olsun bizi yaşlı gördüler. Onun için bize ücretsiz olarak ekmek getirdiler, teşekkür ederim" diye konuştu.
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ELAZIĞ Esnaftan 65 yaş üstü ile dar gelirli ailelere ücretsiz ekmek

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Elazığ, Güncel

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