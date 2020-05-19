ELAZIĞ Evde huzursuzluk çıkaran yeğenini tüfekle vurdu

Evde huzursuzluk çıkaran yeğenini tüfekle vurduELAZIĞ'da, Mahmut Sapmaz, bir süredir evinde yaşayan ve evdekilere şiddet uygulayıp huzursuzluk çıkardığını iddia ettiği yeğeni Hıdır Canpolat'ı, tüfekle vurarak yaraladı.

19.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:11
Evde huzursuzluk çıkaran yeğenini tüfekle vurdu
ELAZIĞ'da, Mahmut Sapmaz, bir süredir evinde yaşayan ve evdekilere şiddet uygulayıp huzursuzluk çıkardığını iddia ettiği yeğeni Hıdır Canpolat'ı, tüfekle vurarak yaraladı. Canpolat tedaviye alınırken, Sapmaz gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olan Hıdır Canpolat, iddiaya göre bir süredir birlikte yaşadığı dayısı Mahmut Sapmaz'ın evinde huzursuzluk çıkardı. Aile fertlerine şiddet uygulayınca dayı-yeğen arasında tartışmaa çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sapmaz, tüfekle ateş açarak yeğeni Canpolat'ı yaraladı. Canpolat kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Canpolat, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Canpolat'ın tedavisi sürerken, Mahmut Sapmaz ise polis ekiplerince gözaltına alındı. ELAZIĞ Evde huzursuzluk çıkaran yeğenini tüfekle vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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