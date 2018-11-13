Elazığ Evinin Duvarına Yuva Yapan Arıları Kovmak İsterken, Arıların Saldırısına Uğradı

Elazığ
'ın Palu
ilçesindeki evinin duvarında yuva yapan eşek arılarını süpürge ile çıkarmak isteyen 46 yaşındaki Mehmet Karakaş
, eşek arılarının saldırısına uğradı. Karakaş'ın yakınları da bu anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı.Palu ilçesi Karşıbahçeler mahallesinde yaşayan Mehmet Karakaş
(46), evinin duvarında yuv yapan eşek arılarını, çocuklarına zarar vermesin diye süpürge ile çıkarmak istedi. Eline aldığı süpürge ile eşek arılarını yuvalarından çıkarmak isteyen Karakaş, bir anda arıların saldırısına uğradı. Arıları süpürge ile savmak isterken arıların saldırısına uğrayan Karakaş'ın bu anını cep telefonu ile saniye saniye kayddetti.
Evinin duvarında arıların yuva yaptığını ve çocuklarını rahatsız ettiklerini belirten Karakaş, Evimizin duvarında arılar yuva yapmıştı. Ben de süpürge ile yuvalarından çıkarmak istedim. Çıkarmak istediğim eşek arıları bir anda bana saldırmaya başladı. Beni bir çok yerimden soktular, perişan oldum. Şimdi evi ilaçladık. Zor oldu ama arılardan evimizi temizledik dedi.
Mehmet Karakaş,Palu,Elazığ