18.06.2019 15:58
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine tıbbi genetik polikliniği

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine tıbbi genetik polikliniği

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tıbbi genetik polikliniği hizmete başladı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tıbbi genetik polikliniği hizmete başladı.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, yaptığı açıklamada, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunumunu kendine hedef olarak belirleyen hastanelerinin bölgenin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmetlerine yenilemeye devam ettiğini belirtti.
Bu kapsamda tıbbi genetik polikliniği hizmeti için çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:
"Halkımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını yerelden karşılamak, başka illere sevk oranlarını azaltmak ve sağlık turizmine katkı sunmak için hizmet yelpazemizi genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda tıbbi genetik polikliniği ve genetik testleri hizmeti ilgili çalışmalarını tamamladığımız tıbbi genetik polikliniğimiz hizmete başlamıştır."
Hastanenin tıbbi genetik uzmanı Dr. Hilmi Bolat da, hastanede göreve başladığı günden bu yana gerekli genetik testlerin yapılabilmesi amacıyla hastane yönetimi ile yoğun bir çalışma ortaya koyduklarını aktardı.
Bolat, "Genetik hastalıklar akraba evliliği fazla olan toplumlarda daha sık görülmektedir. Toplumumuzda da akraba evliliği sık görüldüğü için genetik hastalıkların saptanması toplumumuz için ayrıca önem arz etmektedir. Tıbbi genetik polikliniğimiz ile bu anlamda hem ilimiz hem de bölge illeri açısından önemli bir açığı kapatacağımızı düşünüyoruz. Hem poliklinik hizmeti hem de gerekli laboratuvar testleri açısından bu hizmeti en üst düzeyde vereceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
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