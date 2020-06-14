ELAZIĞ FETÖ'den aranan kadın doktor, saklandığı gizli odada yakalandı

FETÖ'den aranan kadın doktor, saklandığı gizli odada yakalandıELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliği suçundan aranan kadın doktor A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalandı.

14.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:17
FETÖ'den aranan kadın doktor, saklandığı gizli odada yakalandı
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliği suçundan aranan kadın doktor A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Elazığ'da aile hekimi olarak görev yaparken 2016 yılında terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen A.İ.'nin merkeze bağlı Örençay köyünde olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalanarak, gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.İ.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. ELAZIĞ FETÖ’den aranan kadın doktor, saklandığı gizli odada yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, Güncel, Haber

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