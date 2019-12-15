Haberler » Güncel » Elazığ fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu - Haber

Elazığ fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu

Fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulunduElazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un cesedi (41), 13 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.

15.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:12
'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu
'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un cesedi (41), 13 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.
Sabah saatlerinde Karakaya Baraj Gölü Ballıca mevkisinde kafes balıkçılığı yapanlar, balık ağlarına takılı bir ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarılan cesedin 2 Aralık'ta kontrolden çıkıp nehre düşen kamyonette kaybolan Bedrettin Oruç'a ait olduğu belirlendi. Oruç'un cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elazığ fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu

Fırat Nehri, Elazığ, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:30 "Topraksız tarım" ile fide üreten firma siparişlere yetişemiyor - Haber
12:30 DHA YURT BÜLTENİ-6 - Haber
12:30 Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı - Haber
12:29 İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı - Haber
12:28 Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan dans etmek için İstanbul'da - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
15.12.2019 12:31:57