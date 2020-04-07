Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(ELAZIĞ - görüntü) Elazığ'da bir köy karantinaya alındı

(ELAZIĞ - görüntü) Elazığ'da bir köy karantinaya alındı Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

07.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:03
(ELAZIĞ - görüntü) Elazığ 'da bir köy karantinaya alındı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Kovancılar ilçemize bağlı Şenova köyünde korona virüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.
Kararına ardından jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarında tedbirler alarak yolu trafiğe kapattı.
(ŞA-HİV-AŞ-Y) (ELAZIĞ - görüntü) Elazığ’da bir köy karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ Valiliği, Kovancılar, Elazığ, Genel

Haberin Videosu :

(ELAZIĞ - görüntü) Elazığ'da bir köy karantinaya alındı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››(ELAZIĞ - görüntü) Elazığ'da bir köy karantinaya alındı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı

Son Dakika genel Haberleri

22:28: Savunma Sanayi Başkanlığı: "İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor" - Haberler 22:25: Çamlıca Camii'nde "Evde Kal Türkiyem" mahyası - Haberler 22:21: Berat Kandilinde, camiler korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı - Haberler 22:21: Zeytinburnu'nda yakalanan suç makinası iki kişi cezaevine gönderildi - Haberler 22:19: İzmir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Haberler 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 20:40: Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler