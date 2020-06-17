ELAZIĞ Görüşmek istemeyen kızını öldürüp, intihara kalkıştı

Görüşmek istemeyen kızını öldürüp, intihara kalkıştıELAZIĞ'da Mikail K. (63), kendisiyle görüşmek istemediği iddiasıyla kızı Merve K.'yi (20) tabancayla vurarak, öldürdü.

17.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:13
Görüşmek istemeyen kızını öldürüp, intihara kalkıştı
ELAZIĞ'da Mikail K. (63), kendisiyle görüşmek istemediği iddiasıyla kızı Merve K.'yi (20) tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail K., hastanede tedaviye alındı.
Olay, Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Merve K., gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi. Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail K., iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve K., babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail K., tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ELAZIĞ Görüşmek istemeyen kızını öldürüp, intihara kalkıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Güncel, Haber

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