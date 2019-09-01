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Elazığ hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı : 5 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı : 5 yaralıELAZIĞ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

01.09.2019 21:55
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı : 5 yaralı
ELAZIĞ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ö.D. idaresindeki 23 BS 002 plakalı hafif ticari araç ile S.A. idaresindeki 23 AAE 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı haber veren sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Elazığ hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı : 5 yaralı

Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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