17.07.2019 19:56
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ELAZIĞ Harput'ta atlı jandarma göreve başladı

Harput'ta atlı jandarma göreve başladıELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'nde atlı jandarma ekipleri göreve başladı.

Harput'ta atlı jandarma göreve başladı
ELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'nde atlı jandarma ekipleri göreve başladı.
Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı ekipleri, Elazığ'ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev yapacak. Kentin tarihi mekanlarından Harput Mahallesi'nde 2 atlı ekip göreve başladı. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca başta Harput, Hazar Gölü ve Cip Barajı çevresinde görev alacağı bildirildi.
Harput'ta göreve başlayan atlı jandarma birliklerine çevredekiler, yoğun ilgi gösterdi ELAZIĞ Harput'ta atlı jandarma göreve başladı
Kaynak: DHA
Jandarma, Elazığ, Harput, Güncel

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