Keban
ilçesinde "Elazığ
Her Yerde Kitap Okuyor Projesi" kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde program düzenlendi.
Okulun konferans salonunda proje kapsamında 2 yılda yapılan etkinlikler ve faaliyetlerin tanıtımı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Şube Müdürü Münür Yıldız, okul idareci ve öğretmenleri tarafından günün anısına imzalanan iki kitap öğrencilere hediye edildi.
Emül, konuşmasında, "Biz sizlerden bu proje için değil, hayata daha iyi hazırlanmanız için okumanızı istiyoruz. Sürekli oku diyen bir dinin mensuplarıyız. Bu nedenle günün boş zamanlarında okumalıyız, okutmalıyız." dedi.
Keban, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA