Elazığ
'da Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle başlatılan "Elazığ Her Yerde Okuyor Projesi" kapsamında etkinlik düzenledi.
Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesinde öğrencilere kitap okumayı sevdirip, okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen proje kapsamında düzenlenen etkinlikte kitap okundu, satranç oynandı, müzik dinletisi sunuldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, yaptığı konuşmada, proje ile 1 milyon 325 bin kitap okunduğunu söyledi.
Bu proje ile öğrencilerin okuma alışkanlığı kazandığını vurgulayan Gürtürk, "Okumak özgürlüktür düşüncesiyle başlattığımız bu projede okullarımızda hedef 2023 vizyonunu da kapsayacak şekilde çalışmalarımızı başlattık." dedi.
Okumanın önemli olduğunu ifade ederek öğrencilere seslenen Gürtürk, şunları aktardı:
"Proje öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından en üst seviyede destekleniyor. Bunu yapılan anketler ve araştırmalarda gördük. Bu oranın yüzde 96'larda olması, özellikle öğrencilerimiz tarafından daha çok kitap okunması bizi gururlandırdı."
Öğrencilerden Aynur Buse Geçmez, bu projenin bu zamana kadar yapılan en önemli projelerden biri olduğunu aktardı.
İnsanların okuyarak kendilerini ifade edebildiğini anlatan Geçmez, "Bu etkinlik sayesinde artık daha çok kitap okunacak ve insanlar kendilerini daha iyi ifade edecekler. Her kelime bir soru, her bir soru da bizim geleceğimiz demek." şeklinde konuştu.
Elazığ, Güncel
Kaynak: AA