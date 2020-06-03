ELAZIĞ Hesabına yanlışlıkla yatırılan 19 bin 995 lirayı iade etti

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 19 bin 995 lirayı iade ettiELAZIĞ'da yaşayan Murat Onat'ın (42) banka hesabına, yanlışlıkla 19 bin 995 gönderildi.

03.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:53
Hesabına yanlışlıkla yatırılan 19 bin 995 lirayı iade etti
ELAZIĞ'da yaşayan Murat Onat'ın (42) banka hesabına, yanlışlıkla 19 bin 995 gönderildi. Bankayla görüşen Onat, parayı sahibine geri gönderdi.
Elazığ'da 21 yıldır özel bir GSM operatöründe çalışan 2 çocuk babası Murat Onat'ın banka hesabına, dün İbrahim Dalokay tarafından yanlışlıkla 19 bin 995 lira transfer edildi. Ne olduğunu anlayamayan Onat, bankanın müşteri temsilcisiyle iletişime geçince paranın hesabına yanlışlıkla yatırıldığını öğrendi. Hesabına para gönderen Dalokay'ı tanımayan Onat, bankayla iletişime geçerek parayı iade etti.
Parayı iade ettiği için huzurlu ve mutlu olduğunu söyleyen Onat, "Dün mağazada çalışırken cep telefonuma kısa mesaj olarak bir bilgilendirme geldi. 19 bin 995 lira hesabıma para gelmiş gözüküyordu. Beklediğin bir para yoktu. Kimseden de alacağım yok. Bundan dolayı yanlışlık olduğunu düşündüm ve ilgili banka ile irtibata geçtim. Yanlış olduğu fark edildi. Daha sonra bankaya davet edildim. Bankaya gidip gerekli işlemleri yaparak paranın geldiği kişiye gönderdim. Hakkım olmayan bir paranın hesabını da bekletilmesinin bir manası yoktu. İade etmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyim" diye konuştu. ELAZIĞ Hesabına yanlışlıkla yatırılan 19 bin 995 lirayı iade etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Banka, Güncel, Haber

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