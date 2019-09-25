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Elazığ Huzurevi Bocce takımına moral yemeği

Elazığ Gazi Huzurevi Bocce takımı için Antalya'da yapılacak final karşılaşmaları öncesi moral etkinliği düzenlendi.

25.09.2019 15:24Elazığ Huzurevi Bocce takımına moral yemeği
Elazığ Gazi Huzurevi Bocce takımı için Antalya'da yapılacak final karşılaşmaları öncesi moral etkinliği düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 53 ilden 103 huzurevinde kalan yaşlılara yönelik düzenlenen Huzur Bocce Ligi 18. Grupta lider olan ve Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Gazi Huzurevi Bocce Takımı için Elazığ Öğretmenevinde etkinlik düzenlendi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, kurumlarında kalan her bireyin sosyal etkinliklerde yer alması için birçok çalışma yürütüklerini söyledi.
Kenç, "Gazi Huzurevi Bocce takımımız Elazığ'ın gururudur. Pek çok başarıya imza atan ekibimiz Antalya'daki final maçlarında da başarılı olacaktır. İnşallah şampiyonluk kupasını ilimize getiririz." dedi.

Antalya, Elazığ, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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