Elazığ İl Müftüsü Sarıkaya'dan Başhekim Öztürk'e Ziyaret

30 Kasım 2018 Cuma 16:09



30 Kasım 2018 Cuma 16:09

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Savaş Öztürk'ü ziyaret etti.Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, başhekimlik makamında gerçekleşen ziyarette Müftü Sarıkaya, Öztürk ile bir süre görüşerek hastanenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.Sarıkaya, ziyareti anısına Öztürk'e Kur'an-ı Kerim hediye etti.Başhekim Öztürk ise Sarıkaya'ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ifade ederek, hastanenin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.