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Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle yarın Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanması planlanan Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi mücadelesi ertelendi.

24.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:56

Yarın oynanması planlanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle; 25 Ocak Cumartesi günü Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanacak Birevim Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi mücadelesi ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi

Çankaya Üniversitesi, Elazığ, Spor, Güncel

Kaynak: İHA


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