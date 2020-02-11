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Elazığ İl Özel İdare, deprem nedeniyle Ankara'ya taşındı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare'nin, yaşanan deprem felaketi nedeniyle iç saha maçlarını sezon sonuna kadar Ankara'da oynayacağı bildirildi.

11.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:38Elazığ İl Özel İdare, deprem nedeniyle Ankara'ya taşındı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İl Özel İdare'nin, yaşanan deprem felaketi nedeniyle iç saha maçlarını sezon sonuna kadar 'da oynayacağı bildirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, Gençlik ve Bakanlığımızın desteğiyle, lig maçlarını oynamaya devam edecektir. 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Sivrice'de yaşanan deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare'nin iç saha karşılaşmaları Türkiye Basketbol Federasyonu'nca Ankara'da, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynatılacaktır" denildi. - ELAZIĞ

Deprem, Ankara, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

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