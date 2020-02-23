Haberler » Spor » Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Jackie Young'u transfer etti - Spor

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Jackie Young'u transfer etti

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekibi Las Vegas Aces'ten Jackie Young'u kadrosuna kattı.

23.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:29Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Jackie Young'u transfer etti
İl Özel İdare Kadın Takımı, WNBA ekibi Las Vegas Aces'ten Jackie Young'u kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi B. Elazığ İl Özel İdare, kadrosuna takviye yaptı. Elazığ depremi sonrası iç saha maçlarına Ankara'da çıkan Bordo-beyazlı kulüp, Amerika'nın en üst düzey ligi olan WNBA'den 23 yaşındaki guard Jackie Young ile anlaşma sağladı.

1997 Amerika Indiana doğumlu olan Jackie Young, Notre Dame Koleji'nin ardından WNBA ekibi Las Vegas Aces tarafından keşfedildi ve bu takımda yıldızını parlattı. 1.83 boyundaki oyuncu, geçtiğimiz sezon WNBA'de 34 maça çıktı ve 4.5 asist, 0.4 blok ve 6.6 sayı ortalamaları tutturdu. Transfere ilişkin olarak Elazığ İl Özel İdare Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bordo-beyazlı forma altında üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

basketbol, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 13:08:31