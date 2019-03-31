Elazığ'ın Ağın İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ali Uslu...

Elazığ
'ın Ağın
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Ali Uslu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Uslu 432, AK Parti
adayı İbrahim Yıldız
337, CHP
adayı Samiye Genç
242 oy aldı.
-Uslu'nun özgeçmişi
Ali Uslu ilk, orta ve lise eğitimini Malatya
'da tamamladı. 1995 yılında Nazilli Polis
Okulunda mesleki eğitimine başlayan Uslu, 1996'da Yozgat
'ta polislik mesleğine başladı. 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara
İl Emniyet Müdürlüğü
'nde görevi başında iken yaralan Uslu, gazi ünvanı aldı. Evli ve 1 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA