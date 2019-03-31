31 Mart 2019, 19:42
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Elazığ'ın Ağın İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ali Uslu...

Elazığ

Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ali Uslu kazandı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ali Uslu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Uslu 432, AK Parti adayı İbrahim Yıldız 337, CHP adayı Samiye Genç 242 oy aldı.

-Uslu'nun özgeçmişi

Ali Uslu ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1995 yılında Nazilli Polis Okulunda mesleki eğitimine başlayan Uslu, 1996'da Yozgat'ta polislik mesleğine başladı. 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevi başında iken yaralan Uslu, gazi ünvanı aldı. Evli ve 1 çocuk babasıdır. MHP, Ağın, Elazığ, Ali Uslu, Güncel
Kaynak: AA