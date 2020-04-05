Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri

Elazığ'ın Ağın İlçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Malatya'nın Arapgir İlçesine giden yollar kapatıldı.

05.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:07
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri
Elazığ 'ın Ağın İlçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Malatya 'nın Arapgir İlçesine giden yollar kapatıldı.

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da alınan önlemler artırılmaya devam ediyor. Kent merkezinde birçok tedbirlerin yanı sıra Ağın İlçe Kaymakamlığı tarafından 30 kilometre uzaklıktaki Malatya'nın Arapgir ilçe arasındaki giriş ve çıkış yolları kapatıldı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 30 kilometre mesafede bulunan Arapgir ilçesinde Kovid-19 virüsü tespiti nedeniyle İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla Ağın-Arapgir arasındaki yolların kapatıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Arapgir, Elazığ, Ağın, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul’un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde Haberler
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde
İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:57: (TEKRAR) Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu - Haber 17:57: Ankara Polatlı'da silahlı kavga 3 ölü 1 yaralı - Haber 17:56: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haber 17:55: Zonguldak kurallara uydu, evde kaldı - Haber 17:54: - Fransa'da mezarlıklar dolmaya başladı - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber