Elazığ'ın Alacakaya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Başaran Yaşlı kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Başaran Yaşlı 907, Saadet Partisi adayı Davut Tunç 677, MHP adayı Şahin Yıldırım 143 oy aldı.<br><br>-Yaşlı'nın özgeçmişi<br><br>Başaran Yaşlı, ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı.<br><br>Üniversite öğrenimini ise Ankara Bilkent Üniversitesi Turizm Bölümü ve İstanbul Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde tamamladı. 2000-2001 ve 2005-2006 yılları arasında Amerika Newyork Fairlich Dickons Üniversitesinde dil eğitimi aldı.<br><br>2005-2008 yılları arasında mermer sektöründe ihracat müdürü olarak görev yaptı. 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Alacakaya Belediye Başkanı oldu.