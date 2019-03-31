31 Mart 2019, 19:39
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Elazığ'ın Alacakaya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Elazığ

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Başaran Yaşlı kazandı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Başaran Yaşlı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Başaran Yaşlı 907, Saadet Partisi adayı Davut Tunç 677, MHP adayı Şahin Yıldırım 143 oy aldı.

-Yaşlı'nın özgeçmişi

Başaran Yaşlı, ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı.

Üniversite öğrenimini ise Ankara Bilkent Üniversitesi Turizm Bölümü ve İstanbul Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde tamamladı. 2000-2001 ve 2005-2006 yılları arasında Amerika Newyork Fairlich Dickons Üniversitesinde dil eğitimi aldı.

2005-2008 yılları arasında mermer sektöründe ihracat müdürü olarak görev yaptı. 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Alacakaya Belediye Başkanı oldu. Başaran Yaşlı, AK Parti, Alacakaya, Elazığ, Güncel
Kaynak: AA