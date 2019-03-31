31 Mart 2019, 20:57
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Elazığ'ın Arıcak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ferit...

Elazığ

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ferit Yıldırım kazandı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ferit Yıldırım kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferit Yıldırım bin 307, MHP adayı Hamit Temizsoy 946, BBP adayı Mehmet Yılmaz Yalçınkaya 592 oy aldı.

Yıldırım'ın öz geçmişi -

1965 yılında Palu'da doğan Ferit Yıldırım ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı.

Ticaretle uğraşan Yıldırım, 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Arıcak Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır. Arıcak, Ferit Yıldırım, AK Parti, Elazığ, Güncel
Kaynak: AA