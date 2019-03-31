Elazığ'ın Arıcak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ferit...

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ferit Yıldırım kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferit Yıldırım bin 307, MHP adayı Hamit Temizsoy 946, BBP adayı Mehmet Yılmaz Yalçınkaya 592 oy aldı.<br><br>Yıldırım'ın öz geçmişi -<br><br>1965 yılında Palu'da doğan Ferit Yıldırım ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı.<br><br>Ticaretle uğraşan Yıldırım, 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Arıcak Belediye Başkanı seçildi.<br><br>Evli ve üç çocuk babasıdır.