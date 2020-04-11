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Elazığ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'a bağlantı yolları kapatıldı

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçelerine bağlantı yolları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı.

11.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:32
Elazığ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'a bağlantı yolları kapatıldı

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır 'ın Dicle ve Hani ilçelerine bağlantı yolları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı.

Arıcak ilçesi ile Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçelerini birbirine bağlayan yollar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Arıcak Kaymakamlığı'nca yapılan acıkmada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemizin Dicle ve Hani bağlantı yolları İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Arıcak, Dicle, Hani, Güncel
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