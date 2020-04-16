Elazığ'ın Baskil ilçesine araç giriş çıkışlarına sınırlandırma
Elazığ'ın Baskil ilçesine giriş çıkışlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırma getirildi.
16.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 00:06
Alınan bilgiye göre, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla Baskil ilçesine zaruri hizmetler haricinde bütün araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verildi.
Bu kısıtlamalara istisna getirme konusunda ilçe kaymakamlığı yetkilendirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Baskil, Güncel