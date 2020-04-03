Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'ın bir ilçesinde mahalle karantinaya alındı

Elazığ'ın bir ilçesinde mahalle karantinaya alındı Elazığ Valiliği, Karakoçan ilçesinde bir mahallenin Korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındığını bildirdi.

03.04.2020 21:03 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:04
Elazığ 'ın bir ilçesinde mahalle karantinaya alındı
ELAZIĞ - Elazığ Valiliği, Karakoçan ilçesinde bir mahallenin Korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada: "Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Karakoçan ilçemize bağlı Kulubaba mahallesinde koronavirüs hastalığı (Kovid-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalle giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir"denildi.
Valilik kararının ardından mahalleye giriş çıkışlar polisler ve iş makinelerinin yardımı ile bariyerlerle kapatılarak kontrol sağlandı.
Öte yandan kent merkezinde de 2 apartman karantinaya alınmıştı. Elazığ’ın bir ilçesinde mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ Valiliği, Karakoçan, Elazığ, Genel

Haberin Videosu :

Elazığ'ın bir ilçesinde mahalle karantinaya alındı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Elazığ'ın bir ilçesinde mahalle karantinaya alındı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:40: Polis eşleri ve çocuklarından anlamlı klip - Haberler 21:39: Korona virüs tedavisi tamamlanan kadın alkışlarla taburcu edildi - Haberler 21:38: Tarihi mezarlıkta skandal klip - Haberler 21:36: Başıboş atlar otomobilin üzerine çıktı, sürücü neye uğradığını şaşırdı - Haberler 21:34: Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum geliştirdi - Haberler 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler