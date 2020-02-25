Elazığ'ın geleceğine yatırım altyapı sorunu çözülüyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İller Bankası Genel Müdür Yardımcıları Selahattin Özsoy ve Emrah Baydemir ile birlikte yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkım çalışmalarının devam ettiği sahada incelemelerde bulunan JİCA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasuhi, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Biz de Japonya olarak afetleri fazlaca yaşayan bir ülkeyiz, burada yaşanan acıları, sıkıntıları anlıyoruz. İnsanların bir an önce normal hayatlarına dönmesi için biz de elimizden gelen gayreti gösterip destek olmaya çalışacağız." dedi.

Elazığ Belediyesi'nin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattının yetersiz kaldığı bölgelere toplayıcı hat döşenmesi ile yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisi için almak istediği kredinin finansmanının, İller Bankası aracılığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanması yönünde çalışmalar sürdürülüyor.

İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy yaptığı açıklamada, Elazığ'ın altyapısını yenilemeye yönelik projeyi JİCA ile birlikte yürüttüklerini belirterek, "Altyapı yenileme projesinin finansını inşallah JİCA'dan temin edeceğiz. Bu nedenle yerinde incelemelerde bulunmak istedik. JİCA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasuhi yaşanan depremden dolayı üzüntülerini belirttiler ve verilebilecek her türlü desteği vereceklerini konusunda da söz verdiler. İnşallah Elazığ'ın altyapı projesini JİCA ile birlikte yürüteceğiz. Elazığ olarak büyük bir felaket yaşadık. Devletimiz ilk andan itibaren çalışmalarını yürütüyor. Yaşanan bu felaketin ardından afetlere karşı ciddi korumalar kazanmış yeni bir Elazığ oluştururuz." diye konuştu.

JİCA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasuhi yaşanan depreme dair geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Biz de Japonya olarak afetleri fazlaca yaşayan bir ülkeyiz, burada yaşanan acıları, sıkıntıları anlıyoruz. İnsanların bir an önce normal hayatlarına dönmesi için biz de elimizden gelen gayreti gösterip destek olmaya çalışacağız. Elazığ için İller Bankası ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Elazığ'da alt ve üst yapı çalışmalarına bizim de desteğimiz söz konusu olacaktır. Bu yönde görüşmelerimiz devam ediyor. Elazığ'da deprem sonrası kurtarma çalışmaları çok hızlı bir şekilde tamamlandı, büyük bir hayranlıkla takip ettik. Şehrin yeniden yapılanma süreci biraz daha uzun süre alabilir. Bununla ilgili bizim de ihtiyaç olursa katkılarımız olacağını söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI: "ALTYAPI SORUNUNA NEŞTER VURACAĞIZ"

Elazığ'ın 1980'li yıllardan bu yana ele alınmayan altyapı sorununun çözümüne ilişkin çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrin altyapı sorununu çözüme taşıyacak alt yapı yenileme çalışmaları ve yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kazandırılması yönünde adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan projeye ilişkin başlattığımız çalışmalar kapsamında,1052 km içme suyu hattı, 20 km yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı yetersiz olan bölgelere 55 km toplayıcı hat döşenecek.Elazığ'ın en önemli sorunu olan altyapı sorununu çözüme taşıyacak projeyle, 1980'li yıllardan kalma asbestli borular sökülerek, sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak. Böylece vatandaşlarımız hem sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak hem de altyapı yetersizliğinden kaynaklanan kayıp ve kaçaklar önlenerek, sıklıkla yaşanan su kesintileri giderilmiş olacak. Projeyle aynı zamanda her yağmur sonrası büyük bir çileye dönüşen altyapı yetersizliğini çözüme ulaştıracak yağmur suyu drenaj hattı döşenecek.

JİCA'ya yaptığımız kredinin onaylanmasıyla birlikte projelere ilişkin finans desteği sağlayarak, çalışmalarımızı başlatacağız." dedi.

Başkan Şerifoğulları şehrin sorunlarına köklü çözümler ürettiklerinin altını çizerek, "Altyapı zorlu, sıkıntılı ve bir o kadar maliyetli bir çalışmadır. Bugüne kadar üzeri örtülen bu soruna neşter vurarak, İl Bank Genel Müdürlüğümüz ile birlikte gelecek onlarca yılın ihtiyacını gidermiş olacağız." diye konuştu.