Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine giriş çıkışlara sınırlandırma

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine giriş çıkışlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırma getirildi.

05.04.2020 00:28 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:28
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine giriş çıkışlara sınırlandırma

Elazığ 'ın Karakoçan ilçesine giriş çıkışlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırma getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla Karakoçan ilçesine zaruri hizmetler haricinde bütün araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

İlçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaretin ikinci bir karara kadar kısıtlandığı ifade edilen açıklamada, bu kısıtlamalara istisna getirme konusunda kaymakamın yetkili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, tüm muhtar ve azalarının mahalle ve köyleri ile ilgili alınan kararların veya il genelinde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasında sorumlu olduğu ve görevlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlçede ikamet etmeyip başka yerde oturan fakat Karakoçan'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının ise Karakoçan Kaymakamlığının onayı ile alınan kararlardan istisna tutulabilmesine veya idari izinli sayılmalarına karar verildi. Bu geceden itibaren uygulamaya konulacak kararlara aykırı hareket edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Çetin, Karakoçan, Elazığ, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'ın Karakoçan ilçesine giriş çıkışlara sınırlandırma - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık çalışanı aracıyla Boğaz’a uçtu! Sahildekiler imdadına yetişti Haberler
Sağlık çalışanı aracıyla Boğaz'a uçtu! Sahildekiler imdadına yetişti
Batman Cezaevi’ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi Haberler
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi
Koronadan kırılan İspanya’da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum Haberler
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Haberler
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Türkiye, İspanya’nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt Haberler
Türkiye, İspanya'nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi Haberler
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi Haberler
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

00:48: Umman'da koronavirüs nedeniyle 2'nci can kaybı yaşandı - Haber 00:48: Cezayir'de sokağa çıkma yasağı tüm vilayetlerde uygulanacak - Haber 00:46: Fas'ta, Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara tepki - Haber 00:42: Denizli'de mantar toplarken dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Haber 00:39: Turgutlulu gencin videosu sosyal medyayı karıştırdı - Haber 00:09: Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit - Haber 23:57: Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı - Haberler 23:50: Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı - Haber 23:20: Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı - Haber 22:45: Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar - Haber 22:01: Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı - Haber