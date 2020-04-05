Elazığ'ın Karakoçan ilçesine giriş çıkışlara sınırlandırma

Elazığ 'ın Karakoçan ilçesine giriş çıkışlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırma getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla Karakoçan ilçesine zaruri hizmetler haricinde bütün araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

İlçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaretin ikinci bir karara kadar kısıtlandığı ifade edilen açıklamada, bu kısıtlamalara istisna getirme konusunda kaymakamın yetkili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, tüm muhtar ve azalarının mahalle ve köyleri ile ilgili alınan kararların veya il genelinde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasında sorumlu olduğu ve görevlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlçede ikamet etmeyip başka yerde oturan fakat Karakoçan'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının ise Karakoçan Kaymakamlığının onayı ile alınan kararlardan istisna tutulabilmesine veya idari izinli sayılmalarına karar verildi. Bu geceden itibaren uygulamaya konulacak kararlara aykırı hareket edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak."

Kaynak: AA