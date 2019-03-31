31 Mart 2019, 19:44
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Elazığ'ın Maden İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Orhan Yavuz...

Elazığ

Elazığ'ın Maden ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Orhan Yavuz kazandı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Orhan Yavuz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Orhan Yavuz bin 519, İYİ Parti adayı Musa Orhan bin 369, AK Parti adayı Ersin Tolan 494 oy aldı.

Yavuz'un öz geçmişi

Orhan Yavuz ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdikten sonra burs aldığı Sosyal Güvenlik Kurumunda 2 yıl mecburi görev yaptıktan sonra istifa eden Yavuz, 2004 yılına kadar sırasıyla Malatya, Bursa ve Elazığ'da özel dershanelerde matematik öğretmeni ve yönetici olarak görev yaptı. Yavuz, 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Maden Belediye Başkanı seçilmişti. Maden, MHP, Orhan Yavuz, Elazığ, Güncel
Kaynak: AA