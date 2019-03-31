Elazığ'ın Maden İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Orhan Yavuz...

Elazığ
'ın Maden ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Orhan Yavuz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Orhan Yavuz
bin 519, İYİ Parti
adayı Musa Orhan
bin 369, AK Parti
adayı Ersin Tolan
494 oy aldı.
Yavuz'un öz geçmişi Orhan Yavuz
ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Fırat Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdikten sonra burs aldığı Sosyal Güvenlik Kurumunda 2 yıl mecburi görev yaptıktan sonra istifa eden Yavuz, 2004 yılına kadar sırasıyla Malatya
, Bursa
ve Elazığ'da özel dershanelerde matematik öğretmeni ve yönetici olarak görev yaptı. Yavuz, 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Maden Belediye Başkanı seçilmişti.
Maden, MHP, Orhan Yavuz, Elazığ, Güncel
Kaynak: AA