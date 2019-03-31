31 Mart 2019, 22:04
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Elazığ'ın Palu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Efrayim...

Elazığ

Elazığ'ın Palu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Efrayim Ünalan kazandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Efrayim Ünalan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Efrayim Ünalan 2 bin 673, MHP adayı Muhammet Septioğlu 2 bin 561, Saadet Partisi adayı İhsan Güngören 62 oy aldı.

-Ünalan'ın özgeçmişi-

Efrayim Ünalan ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. İlçede ticaretle uğraşan Ünalan, 1999 yılında Büyük Birlik Partisinden Palu İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. 3 dönem AK Parti Palu ilçe başkanlığı görevini yürütün Ünalan, evli ve 5 çoçuk babasıdır. Efrayim Ünalan, AK Parti, Elazığ, Palu, Güncel
Kaynak: AA