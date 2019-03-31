Elazığ'ın Palu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Efrayim...

Elazığ
'ın Palu
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Efrayim Ünalan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Efrayim Ünalan 2 bin 673, MHP
adayı Muhammet Septioğlu
2 bin 561, Saadet Partisi
adayı İhsan Güngören
62 oy aldı.
-Ünalan'ın özgeçmişi-
Efrayim Ünalan ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. İlçede ticaretle uğraşan Ünalan, 1999 yılında Büyük Birlik Partisinden Palu İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. 3 dönem AK Parti Palu ilçe başkanlığı görevini yürütün Ünalan, evli ve 5 çoçuk babasıdır.
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Kaynak: AA