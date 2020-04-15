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Elazığ'ın Palu ilçesinde bir bina karantinaya alındı

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir bina karantinaya alındı Elazığ'ın Palu ilçesinde korona virüs sebebi ile 4 katlı 1 apartman karantinaya alındı.

15.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:11
Elazığ 'ın Palu ilçesinde bir bina karantinaya alındı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde korona virüs sebebi ile 4 katlı 1 apartman karantinaya alındı.
Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 15 apartman, Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde 1'er mahalle, Kovancılar ile Baskil ilçelerinde de 1'er köy, yine Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı. Son olarak bugün Palu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde 16 daire bulunan 4 katlı bir apartman, bir hastanın Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler apartmanın girişine şerit çekerken, sivil ekipler de nöbet tutmaya başladı.
Öteyandan testi pozitif çıkan vakanın hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Elazığ’ın Palu ilçesinde bir bina karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Elazığ, Palu, Genel
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